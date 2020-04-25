Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim'in çok vakti kalmadı! /25 Nisan 2020 17:13

İbrahim'in çok vakti kalmadı!

Grup Yorum 313 günden beri ölüm orucuna devam eden İbrahim Gökçek'in yaşamak istediğini belirterek, "İki güzel insanı toprağa verdik. İbrahim yaşıyor. Onu yaşatalım." çağrısında bulundu.

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Grup Yorum ölüm orucu tutan İbrahim Gökçek'in taleplerine cevap verilmesi için çağrıda bulundu.

Çağrıda, "İki güzel insanı (Helin Bölek, Mustafa Koçak) toprağa verdik. İbrahim yaşıyor. Şimdi seçim yapma vakti. Kimin safında olacağız, nasıl anılacağız? Çocuklarımızın yüzüne gönül rahatlığıyla mı bakacağız, yoksa susarak suç ortağı olmaya devam mı edeceğiz? İbrahim’in çok zamanı yok. Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım." denildi.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 28'inci gününde hayatını kaybetmişti. 

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunda.

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297'nci gününde hayatını kaybetmişti.

"GELİN EL ELE VEREREK İBRAHİM'İ YAŞATALIM"

"Siz bu tarihin neresinde olacaksınız?" sorusu yöneltilen Grup Yorum açıklamasında, "Hiçbir hak kolay yoldan kazanılmamıştır. Bunun kolay bir yolu olsaydı, yaşamayı çok seven insanlar, ucunda ölüm olan bir eylemi tercih etmezdi şüphesiz. Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım. Hiç kimse onu yaşatamamanın utancı altında ezilmesin. İbrahim yaşamak istiyor. Yaşamak hak, yaşatmak görevdir.
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