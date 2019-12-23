İbrahimoviç'in heykeline yine saldırı

Saldırıda, Ibrahimovic'in burnunun ve ayak parmaklarından birinin kesildiği ve heykelin gümüş rengi spreyle boyandığı görüldü.







Expressen gazetesi tarafından aktarılan habere göre, polis tarafından yapılan incelemede heykelin açılı taşlama makinası kullanılarak kesilmiş olabileceği belirlendi.





Ibrahimovic'in heykeline daha önce yapılan saldırıda da, heykel spreyle boyanarak başına poşet, koluna ise klozet kapağı geçirilmişti ve eski Yugoslavya'da kullanılan 'Cigani dö' (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazılmıştı.





Ibrahimovic de, şehir merkezine yerleştirdiği heykeliyle ilgili olarak "İsveç'e geldiğinizde görmek isteyeceğiniz şey bu, Kral'ın heykeli değil" ifadelerini kullanmıştı.





Konuyla ilgili konuşan spor uzmanı Daniel Nannskog, SVT kanalına yaptığı açıklamada "Heykel kalmaya devam ederse saldırılar seri hale gelir. Ben Zlatan olsaydım kaldırırdım. Heykelin kalması ve sürekli saldırıya uğramasına değmez" ifadelerini kullandı.







?Heykeltraş Peter Linde ise, polise daha fazla önlem alması yönünde çağrıda bulundu ve "Holiganlar etraflarındaki şeyleri kırmanın kolay olduğunu biliyorlar. Eğer heykel kalmaya devam ederse saldırılar devam edecek" dedi.





Öte yandan, Ibrahimovic'in Stockholm'deki dairesi de saldırıya uğramıştı.





Saldırganlar, İbrahimovic'in evinin önüne çürümüş balık bırakıp kapısına da 'Judas' (Yahuda) ifadesini yazılmıştı.