İbretlik fotoğraf: UTANIN-2!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları bir araya gelerek Adalar'da yerlere atılan çöpleri topladı.





Sosyal sorumluluk projesinin ikinci etabını tamamlayan ekipler, topladıkları çöp yığınlarıyla da daha önce ''Utanın'' diye yazmıştı.





Kurban Bayramı tatilinin akabinde Adalar'da çöp yığınları oluşmuş; çöp toplama çalışmaları gönüllü ekipler tarafından günlerce sürdürülmüştü.





Ekiplere Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP İlçe Başkanlığı da destek vermişti. Bir günde 300 büyük boy çöp torbası çıkaran ekipler, durumun vahametini göstermek için çöp torbalarıyla "Utanın" yazmıştı.

