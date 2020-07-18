Samanyolu Haber /Politika / İbretlik itiraflar... /18 Temmuz 2020 18:53

İbretlik itiraflar...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) şartsız destek verdiklerini itiraf etti.

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, her icraatına destek vermelerine rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kendilerini görmezden geldiğini itiraf etti.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Pakdemirli’yi sert ifadelerle eleştiren Enginyurt, Ordu'da yayın yapan bir  
televizyonda katıldığı programında AKP’nin MHP’yi yok saydığını belirtit

"HER YERDE AKP'Yİ SAVUNUYORUZ"

Tarım Bakanı Pakdemirli'ye hitaben, "Sen ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi?" sorusunu yönelten Pakdemirli, "Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz." dedi. 

CEMAL ENGİNYURT: MUHALEFET Mİ ETTİK SİZE?

Her söze başladıklarında "Sayın Cumhurbaşkanı" diye başladıklarını aktaran Enginyurt, "Ancak bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?” ifadelerini kullandı
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