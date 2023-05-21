Icardi, GS tarihine geçiyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, takımının ligde attığı son 5 gole imza atmış oldu.
Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.
Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray'ın 63. dakikada ikinci golünü atan isim oldu ve son 6 gole imza attı.
Icardi, 22 lig maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor.