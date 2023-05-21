Samanyolu Haber /Gündem / Icardi, GS tarihine geçiyor /21 Mayıs 2023 09:49

Icardi, GS tarihine geçiyor

Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı maçta fileleri havalandıran Mauro Icardi, takımının ligde attığı son 6 gole imza attı. Galatasaray'da aynı başarıyı yakalayan son yabancı oyuncu Mario Jardel'di.

SHABER3.COM

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, takımının ligde attığı son 5 gole imza atmış oldu.

Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.

Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray'ın 63. dakikada ikinci golünü atan isim oldu ve son 6 gole imza attı.

Icardi, 22 lig maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Icardi, GS tarihine geçiyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:47