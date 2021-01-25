İçeri girer girmez ateş etmeye başladılar!

Liberya bayraklı konteyner gemisi "Mozart" önceki gün Nijerya’nın Lagos şehrinden Güney Afrika'nın Capetown şehrine seyir halindeyken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğradı.





Saldırıdan 7 saat sonra kurtarılan mürettebattan başmühendis Süha Tatlıgül yaşadığı dehşeti, “6-7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz öldü.” diye anlattı.





Korsanlar Farman Ismayılov’u öldürdü, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan’ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürdü.





Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtuldu.





"KAPIYI KESTİKLER VE İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR"





İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Okulu 1979 mezunu olan Başmühendis Süha Tatlıgül gemide yaşananları Denizcilik Dergisi’ne anlattı.

Korsanların kaçırdığı 15 mürettebattan şu ana kadar haber alınamadı.





Tatlıgül şunları aktardı: “Sabah saat 6’da saldırmaya başladılar. Dümen dairesine saklanıp sac kapıları kapattık. 6-7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. 1,5 saat civarında da kesme taşı ile uğraşıp kapıyı kestiler ve içeri girdiler. Ben kapının açılacağını anlayınca halatın arkasındaki menholden (halatın konulduğu rögar) içeri atladım. İki metre falan yüksekliğindeymiş. Kafamı, kolumu vurup yere düştüm. Karanlık bir yerde saklandım. İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz öldü. Sonra 2,5 saat civarı sessizlik oldu. Dördüncü kaptan ve yağcı dümen dairesine gelip, ‘gittiler’ diye bağırınca dışarı çıktım. Hemen makineyi hazırlayıp yol verdim. Sağlığım iyi.”





"BENİM HARİCİMDE BAŞ MÜHENDİS VE YAĞCI KALDI"





Korsanların gemiyi söyledikleri rotada götürmesi için geride bıraktıkları 3’ncü Güverte Zabiti Furkan Yaren ise şunları anlattı: “Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Kör-topal gidiyorum. Rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Baş mühendisle ben kaldık. Bir de yağcı kaldı onun da karnında şarapnel var. İkinci mühendis öldü, 15 kişiyi aldılar ben de götürüyorum gemiyi. Geminin izleme sistemi var, oradan takip ediyorlar.”





Korsan saldırısından kurtulan 3’üncü Güverte Zabiti Furkan Yaren ve Başmühendis Süha Tatlıgül gemiyi hiçbir elektronik seyir aleti olmadan Nijerya karasularından çıkartıp Gabon’un Gentil Limanı’na götürdü.





Gemiyi karşılamak için Gentil’e giden Türkiye’nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Erdim Kaygısız, şunları söyledi: “Dördüncü kaptanla temas halindeyim. Gemideki vatandaşların durumunun iyi olduğu bilgisi var. Gemide bir de Azeri kardeşimizin cenazesi var. Onunla ilgili işlemlerin bir an önce bitirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gemi, verilen koordinatlarla yanaştı. Limanda Gabonlu yetkililer bize yardımcı olmaya çalışıyor.”



