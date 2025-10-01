Samanyolu Haber /Politika / İçeriden bir itiraf... “Erdoğan, onları ‘gazetecilik yapsınlar’ diye uçağına almıyor!” /01 Ekim 2025 12:12

İçeriden bir itiraf... “Erdoğan, onları ‘gazetecilik yapsınlar’ diye uçağına almıyor!”

İktidara yakınlığıyla bilinen ve bir dönem TRT’nin ‘Ana Haber’ bültenlerini de sunan Ersoy Dede, ‘Erdoğan’ın uçağına aldığı’ gazete ve televizyon çalışanlarıyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. Şu anda Flash Haber’de ana haberi sunan Dede, Erdoğan’ın o isimleri ‘gazetecilik yapsınlar diye değil, dış temaslarına tanıklık etsinler diye’ uçağına aldığını söyledi.

SHABER3.COM

Ersoy Dede, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Son birkaç gündür saçma sapan bir tartışma var. “Cumhurbaşkanının uçağına şu gazeteciler alınıyor, şu gazeteciler neden alınmıyor. Cumhurbaşkanı uçağında şu sorular soruluyor, bu sorular sorulmuyor… Bunlar biraz da bilgisizlikle ilgili. Burada Cumhurbaşkanı, gazetecileri gazetecilik yapsınlar diye değil; kendi dış politik temaslara tanıklık etsinler diye beraberinde götürüyor. Orada sorgulayıcı, sarsıcı haberler üretsinler diye götürmüyor. Bir takım önemli anlaşmalar, bulumalar gerçekleştirdiği zaman bunlar tarihe geçsin diye kendisine yakın bazı isimleri beraberinde götürüyor. Onların bu anlara tanıklık etmesini sağlıyor. Bu gündelik gazetecilik refleksi içerisinde değerlendirilecek bir mesele değil. Cumhurbaşkanı, uçağına davet ettiği yazarlarla bir araya geldiğinde onlardan bir gazetecilik yapmalarını beklemiyor.” 

Cem Küçük de dün kaleme aldığı yazısında İletişim Başkanlığı’nın ‘sakıncalı’ gördüğü soruların sorulmasını engellediğini yazmıştı.
