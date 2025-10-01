İçeriden bir itiraf... “Erdoğan, onları ‘gazetecilik yapsınlar’ diye uçağına almıyor!”

Ersoy Dede, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Son birkaç gündür saçma sapan bir tartışma var. “Cumhurbaşkanının uçağına şu gazeteciler alınıyor, şu gazeteciler neden alınmıyor. Cumhurbaşkanı uçağında şu sorular soruluyor, bu sorular sorulmuyor… Bunlar biraz da bilgisizlikle ilgili. Burada Cumhurbaşkanı, gazetecileri gazetecilik yapsınlar diye değil; kendi dış politik temaslara tanıklık etsinler diye beraberinde götürüyor. Orada sorgulayıcı, sarsıcı haberler üretsinler diye götürmüyor. Bir takım önemli anlaşmalar, bulumalar gerçekleştirdiği zaman bunlar tarihe geçsin diye kendisine yakın bazı isimleri beraberinde götürüyor. Onların bu anlara tanıklık etmesini sağlıyor. Bu gündelik gazetecilik refleksi içerisinde değerlendirilecek bir mesele değil. Cumhurbaşkanı, uçağına davet ettiği yazarlarla bir araya geldiğinde onlardan bir gazetecilik yapmalarını beklemiyor.”



Cem Küçük de dün kaleme aldığı yazısında İletişim Başkanlığı’nın ‘sakıncalı’ gördüğü soruların sorulmasını engellediğini yazmıştı.