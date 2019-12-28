Samanyolu Haber /Gündem / İçi altın dolu kasa sokak ortasında kaldı /28 Aralık 2019 17:17

İçi altın dolu kasa sokak ortasında kaldı

Hırsızlar bir kuyumcudan çaldıkları içi altın dolu kasayı taşıyamayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

SHABER3.COM

Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına bu sabah saat 06.30 sıralarında giren 2 şüpheli, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı alıp, el arabasına yükledi. Ardından da çekerek, kiralık olan otomobillerine götürmek istedi. Ancak el aracı sokak ortasında devrildi, kasa üzerinden düştü. İkili, ağırlığı nedeniyle yeniden kaldırmadıkları kasayı bırakıp, kaçtı.

Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde, 2 şüphelinin kasayı götürmeye çalıştıkları anlar belirlendi. Ardından da şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis, M.E.'yi kaçtığı İzmir'de yakalayıp, Salihli'ye getirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutukladı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
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