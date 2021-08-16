Samanyolu Haber /Dünya / "İçi para dolu helikopterle kaçtı, sığmayan nakit asfalta saçıldı" /16 Ağustos 2021 17:12

"İçi para dolu helikopterle kaçtı, sığmayan nakit asfalta saçıldı"

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi 4 otomobil ve içi nakit para dolu bir helikopterle terk ettiğini öne sürüldü.

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Gani, Taliban örgütünün başkent Kabil'de kontrolü eline almasının akabinde geçtiğimiz pazar günü Afganistan'dan ayrılmıştı.

Euronews'in Rusya merkezli RİA haber ajansını kaynak göstererek aktardığı habere göre "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani büyük bir meblağ parayı geride bırakmak zorunda kaldı. Çünkü paraların hepsi araçlara sığmadı ve asfalt yolun üzerine bırakıldı. Ancak Gani ve ailesi, 4 araba ve içi tamamiyle nakit para dolu bir helikopterle birlikte ülkeyi terk etti. Gani, Afganistan'da kan dökülmemesi için böyle hareket ettiğini söyledi." ifadeleri yer aldı.
Afganistan'ın ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği sözcüsü Nikita Ishchenko, RIA'da yayımlanan söz konusu haberi teyit ederken, birçok görgü tanığının benzer ifadeleri olduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Danışmanı Zamir Kabulov da olayı doğrularken, Eşref Gani'nin yanında ne kadar nakit para götürebildiği ve ne kadarını da bırakmak zorunda kaldığı konusunda kesin bir bilgi olmadığını açıkladı.

Kabulov, "Umarım hükümet yetkilileri devletin kasasındaki tüm paraları almamıştır. Eğer geride bir şey kalmışsa bu bütçenin temel taşı olabilir." diye konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamadaysa, Rusya'nın Kabil ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceği ve Taliban'ı ülkenin yöneticileri olarak tanımak için acele edilmediği kaydedildi.

Moskova'nın Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken Taliban ile olan bağları da geliştirmeye çalışılacağı aktarıldı.
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