İçinde 38 kişi vardı, radardan kayboldu

Şili'nin Punta Arenas şehrinden hareket eden C-130 Hercules tipi uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.





Şili Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçakta hava kuvvetleri komutanlığı mensubu 17 mürettebat ile 3'ü sivil 21 yolcu bulunduğu kaydedildi.





Askeri personelin Şili'ye ait Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gitmek üzere Antarktika'ya doğru yol aldığı bildirildi.





Şili Hava Kuvvetleri'ne ait Hercüles C-130 tipi kargo uçağının düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.





Yerel saatle 16:55'te havalan uçakla irtibat 18:13'te kesildi.





TEMASIN KESİLDİĞİ BÖLGEYE GEMİ GÖNDERİLDİ





Dördüncü Hava Tugayından General Eduardo Mosqueira, yerel basına yaptığı açıklamada, uçakla temasın kesildiği bölgeye bir gemi gönderildiğini ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.





Mosqueira, pilotu çok tecrübeli olan uçağın acil durum sinyali vermediği bilgisini de paylaştı.





Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve içişleri bakanlarıyla hava kuvvetleri karargâhında gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.