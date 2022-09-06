İçinden şarj cihazı çıkmayan iPhone'nun satışı durduruldu

Önceden kulaklık, şarj cihazı gibi aparatların yer aldığı telefon kutularında eksiltmeye gidilmesi üzerine bir dizi karşı önlemin alındığı ifade edildi.





Telefon kutularında şarj cihazının yer almaması üzerine Brezilya yönetiminin ülkede cihazın satışını durdurduğu belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Apple şarj cihazını telefonlarının kutularından çıkartma kararını yine bir etkinlikte duyurmuştu. Oldukça fazla eleştirilen bu konunun ardından pek çok akıllı telefon markası kutu içeriğini değiştirmeye başladı. Apple şarj cihazını telefonlarının kutularından çıkartma kararını yine bir etkinlikte duyurmuştu. Oldukça fazla eleştirilen bu konunun ardından pek çok akıllı telefon markası kutu içeriğini değiştirmeye başladı.

BREZİLYA APPLE'A REST ÇEKTİ





Bazı markalar yalnızca şarj cihazını çıkartırken, bazıları da bütün kutu içeriğini telefon olarak düzenlemeye gitti. Şu anda pek çok marka akıllı telefon kutusundan şarj cihazını çıkartmış durumda. Ancak bazı ülkelerde bu durum sert şekilde eleştiriliyor.Apple ve diğer şirketler bu konuyu çevre kaygıları sebebiyle ele aldıklarını söylüyor. iPhone satın aldığınızda kutusundan yalnızca telefon ve şarj kablosu çıkıyor. Bir diğer yandan geçen yıl Brezilya'daki hükümet tarafından verilen bir kararla Apple'a 2 milyon dolar ceza kesilmişti.