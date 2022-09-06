Samanyolu Haber /Teknoloji / İçinden şarj cihazı çıkmayan iPhone'nun satışı durduruldu /06 Eylül 2022 19:16

İçinden şarj cihazı çıkmayan iPhone'nun satışı durduruldu

Yeni nesil iPhone kutularında şarj cihazının yer almaması üzerine Brezilya yönetiminin ülkede cihazın satışını durdurduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Önceden kulaklık, şarj cihazı gibi aparatların yer aldığı telefon kutularında eksiltmeye gidilmesi üzerine bir dizi karşı önlemin alındığı ifade edildi.

Telefon kutularında şarj cihazının yer almaması üzerine Brezilya yönetiminin ülkede cihazın satışını durdurduğu belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Apple şarj cihazını telefonlarının kutularından çıkartma kararını yine bir etkinlikte duyurmuştu. Oldukça fazla eleştirilen bu konunun ardından pek çok akıllı telefon markası kutu içeriğini değiştirmeye başladı.

Bazı markalar yalnızca şarj cihazını çıkartırken, bazıları da bütün kutu içeriğini telefon olarak düzenlemeye gitti. Şu anda pek çok marka akıllı telefon kutusundan şarj cihazını çıkartmış durumda. Ancak bazı ülkelerde bu durum sert şekilde eleştiriliyor.

BREZİLYA APPLE'A REST ÇEKTİ

Apple ve diğer şirketler bu konuyu çevre kaygıları sebebiyle ele aldıklarını söylüyor. iPhone satın aldığınızda kutusundan yalnızca telefon ve şarj kablosu çıkıyor. Bir diğer yandan geçen yıl Brezilya'daki hükümet tarafından verilen bir kararla Apple'a 2 milyon dolar ceza kesilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İçinden şarj cihazı çıkmayan iPhone'nun satışı... Sonraki Haber >>

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:49:07