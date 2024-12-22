İçişleri Bakanı Faeser bizzat açıkladı: Saldırgan ‘islamofobik’ profile sahip

Bakan Nancy Faeser, saldırının nedeni hakkında spekülasyon yapmak istemediğini ancak “İslamofobik” bir duruş sergilediğini doğrulayabileceğini söyledi.





Dün akşam Saksonya-Anhalt Eyaleti’ndeki Magdeburg şehrindeki Noel pazarına 50 yaşındaki hekim Taleb Abdulmohsen’in arabayla dalması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetmiş, 200’e yakın kişi yaralanmıştı.





Abdelmohsen’in ateist olduğu için 2006’da Suudi Arabistan’dan Almanya’ya iltica ettiği, islam karşıtı fikirleri olduğu ve AfD destekçisi olduğu ifade edildi.





Not:

Vikipedi'de İslamofobi, "Kelime anlamı olarak "İslam korkusu" demektir. İslam dinine ya da Müslümanlara karşı duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir" şeklinde verilmektedir.