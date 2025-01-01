Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanı 'Gereği yapıldı' demişti: Serbest kalan AKP'li soluğu Ülkü Ocakları'nda aldı /01 Ocak 2025 23:00

İçişleri Bakanı 'Gereği yapıldı' demişti: Serbest kalan AKP'li soluğu Ülkü Ocakları'nda aldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın tutuklanıp cezaevine gönderildiğini açıkladığı Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, serbest bırakıldıktan 2 ay sonra Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü.

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Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin'in İçişleri Bakanlığı adına sahte kartvizitler bastırdığı ortaya çıkmış, İçişleri Bakanlığı logolu sahte kartlarla çakarlı araçlarla gezdikleri belirlenmişti.


YERLİKAYA 'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK PAYLAŞMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını “Gereği yapıldı” başlığıyla açıklamıştı. Tutuklanan isimler 2 ay sonra serbest kaldı.

Bir süre sessizliğini koruyan Aydoğan, soluğu Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu'nun yanından aldı. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımında ikilinin bir araya geldiği görüldü.

Aydoğan'ın yöneticiliğini yaptığı Ak Gençlik Ocakları hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Ferhat Aydoğan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Sn.Lütfü Nebioğlu ile Balgat’ta bulunan Selçuklu Nargile’de bir araya geldi. Genel başkanımız birde ziyaret anısına onur plaketi takdim ederek başarılar diledi."
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