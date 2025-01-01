İçişleri Bakanı 'Gereği yapıldı' demişti: Serbest kalan AKP'li soluğu Ülkü Ocakları'nda aldı





YERLİKAYA 'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK PAYLAŞMIŞTI

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin'in İçişleri Bakanlığı adına sahte kartvizitler bastırdığı ortaya çıkmış, İçişleri Bakanlığı logolu sahte kartlarla çakarlı araçlarla gezdikleri belirlenmişti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını “Gereği yapıldı” başlığıyla açıklamıştı. Tutuklanan isimler 2 ay sonra serbest kaldı.Bir süre sessizliğini koruyan Aydoğan, soluğu Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu'nun yanından aldı. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımında ikilinin bir araya geldiği görüldü.Aydoğan'ın yöneticiliğini yaptığı Ak Gençlik Ocakları hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Genel Başkanımız Ferhat Aydoğan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Sn.Lütfü Nebioğlu ile Balgat’ta bulunan Selçuklu Nargile’de bir araya geldi. Genel başkanımız birde ziyaret anısına onur plaketi takdim ederek başarılar diledi."