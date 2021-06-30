Putin'in Bakanının gizli servetini yazan gazetecilere baskın

Rusya’da İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve ailesinin yasa dışı servetiyle ilgili iddialar üzerine haberler hazırlayan Proekt internet sitesi çalışanlarının evlerine polis baskın düzenledi.





Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kadar uzanan yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Proekt, Kolokoltsev ve oğlu Alexander’ın mal varlığının 1.2 milyar rubleye ulaştığını öne sürdü. Söz konusu haberler üzerine sabah erken saatlerde yapılan baskında Proekt’in kurucusu ve genel yayın yönetmeni Roman Badanin, yardımcısı Mikhail Rubin ve bir diğer gazeteci Maria Zholobova’nın evleri arandı. Aramalar sonucunda gazetecilerin bilgisayarları, telefonları ve USB belleklerine el koyuldu.



