Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in Bakanının gizli servetini yazan gazetecilere baskın /30 Haziran 2021 15:35

Putin'in Bakanının gizli servetini yazan gazetecilere baskın

Rusya'da muhalif medya organlarından Proekt internet sitesi çalışanları, Putin hükümetinin İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'in yasa dışı servetine ilişkin yaptıkları haber sonrası polis baskınıyla karşı karşıya kaldı.

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Rusya’da İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve ailesinin yasa dışı servetiyle ilgili iddialar üzerine haberler hazırlayan Proekt internet sitesi çalışanlarının evlerine polis baskın düzenledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kadar uzanan yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Proekt, Kolokoltsev ve oğlu Alexander’ın mal varlığının 1.2 milyar rubleye ulaştığını öne sürdü. Söz konusu haberler üzerine sabah erken saatlerde yapılan baskında Proekt’in kurucusu ve genel yayın yönetmeni Roman Badanin, yardımcısı Mikhail Rubin ve bir diğer gazeteci Maria Zholobova’nın evleri arandı. Aramalar sonucunda gazetecilerin bilgisayarları, telefonları ve USB belleklerine el koyuldu.

Badanin’in avukatı, gözaltına alınan müvekkilinin yasa dışı suç örgütü lideri Ilya Traber’le ilgili hakaret davasına ilişkin de sorgulandığını açıkladı. Putin’le yakın ilişkisi olduğu öne sürülen Traber, 2017’de yayınlanan bir belgesel sonrasında yöneltilen suçlamalar nedeniyle sağlığının bozulduğunu savunmuştu.

‘GİZLİ SAKLI BİLE DEĞİL’

Polis, baskınların hakaretle ilgili iddialara dayandığını doğrularken detay vermekten kaçındı. Polis sorgusuna giderken görüntülenen Badanin, “Rusya özgür olacak” diye bağırdı. Evleri arandıktan sonra açıklama yapan Rubin ise, “Dün Kolokoltsev’le ilgili makaleyi yayınlayacağımızı duyurduktan sonra bu sabah baskına uğradık. Artık gizli saklı bile yapmıyorlar” dedi.

Kremlin’den baskının söz konusu habere ilişkin yapıldığı iddialarına yalanlama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, atılan adımların haklı gerekçelere dayandığını söylerken, Putin’in Traber’le herhangi bir ilişkisi bulunmadığını vurguladı.
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