AKP'de ‘güvenlik soruşturması’ krizi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararı üzerine güvenlik soruşturmasıyla ilgili düzenleme üzerinde çalışan AKP’de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, kapsamın geniş tutulması isteğine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile hukukçu milletvekillerinin “İnsanlar nefes alamıyor, özgürlükçü olmalıyız” itirazları nedeniyle çıkmaz yaşandığı iddia edildi.





Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP, bir süre önce torba tekliften parti içindeki itirazlar üzerine çıkardığı “güvenlik soruşturması” düzenlemesini yeniden gündemine aldı. Ancak İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Gül, AKP grup yöneticileri, hukukçu milletvekilleri ve bakanlık bürokratlarıyla yapılan toplantılarda farklı yaklaşımlar nedeniyle ortak bir metin üzerinde henüz görüş birliğine varılamadı.





AKP yöneticileri, “Yapmaya çalıştığımız şey arşiv soruşturması ile güvenlik soruşturmasını ayrıştırıp tanımlamak. İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın, milletvekillerinin farklı yaklaşımları var. Biz daha özgürlükçü yaklaşıyoruz. Ancak İçişleri Bakanı, daha geniş bir kapsam olsun istiyor” görüşünü dile getiriyor.





Değerlendirme Komisyonu’nun hangi kriterlere göre değerlendirme yapacağı konusunda da bir karar verilemediğini belirten AKP yöneticileri, “Yönetmelikte ‘ahlaki durum’ diye bir ifade var. Biz bunların kanunda olmasını istemiyoruz. Bunlar çok sıkıntılı yuvarlak, geniş ve özel ifadeler” değerlendirmesini yapıyor. Toplantılarda arşiv taraması ile güvenlik soruşturmasının nerelerde uygulanacağı konusunda da görüş birliği sağlanamıyor. Toplantıya katılan AKP yöneticileri, “Devlette çalışan ya da taşeron olarak iş yapan hangi mesleklerde, hangi iş türlerinde arşiv araştırması, hangilerinde güvenlik soruşturması istensin? Çünkü güvenlik soruşturması çok geniş bir şey” ifadesini kullanıyor.