Süleyman Soylu'ya işkence soruları

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Yerel Yönetimler Kurulu üyesi Sevil Rojbin Çetin’e gözaltı sırasında köpeklerin saldırısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Polislere bu yönlü verilmiş bir talimat var mıdır?" diye sordu.







"POLİSLER KÖPEKLER EŞLİĞİNDE SALDIRDI"





Tosun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanması talebi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği soru önergesinde, "Evine baskın yapılarak polis ve polis köpeklerinin saldırısına uğrayan HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin’in darp görüntüleri medyaya da yansımıştır. Onlarca polisin siyasetçi bir kadına polis köpekleri eşliğinde saldırmasının izahı nedir?" sorularını yöneltti.

Tosun, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

*Kuruluş aşaması ve faaliyetleri anayasaya uygun olmasına rağmen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve faaliyetlerinin sürekli yasadışı gösterilmesinin amacı nedir?

*Baskın sırasında tabelası ve içeride bulunan kitaplar dahi gözaltı gerekçesi yapılarak basına servis edilmiştir. Bir kurumun, kuruluşun veya herhangi bir oluşumun kendi kurumuna tabela asması suç mudur?

*Baskın sırasında herhangi bir illegal doküman olmamasına rağmen DTK üyeleri ve yöneticilerinin gözaltına alınmasının izahı ve sebebi nedir?

*Kurumlarına yapılan baskını basın açıklaması ile protesto etmek isteyen DTK ve üyelerinin basın açıklaması yapmaları neden engellenmiştir?





*Anayasal bir hak olan basın açıklamaları ve protestoların engellenmesinin amacı nedir?

*Evine baskın yapılarak polis ve polis köpeklerinin saldırısına uğrayan HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin’in darp görüntüleri medyaya da yansımıştır. Onlarca polisin siyasetçi bir kadına polis köpekleri eşliğinde saldırmasının izahı nedir?

*Son zamanlarda polislerin polis köpekleri eşliğinde yaptıkları ev baskınları sırasında şiddet ve köpeklerin saldırı izleri sık sık basına yansımaktadır. Söz konusu uygulama ile ne yapılmak istenmektedir? Polislere bu yönlü verilmiş bir talimat mı vardır?

*Ev baskını sırasında polis ve polis köpeklerinin saldırısına maruz kalan HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin’in yaralanmasına sebep olan göz yuman yetkililer hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?