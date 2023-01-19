Samanyolu Haber /Dünya / 'İçişleri Bakanı'nın da öldüğü helikopter kazası, savaşın bir sonucu' /19 Ocak 2023 09:35

'İçişleri Bakanı'nın da öldüğü helikopter kazası, savaşın bir sonucu'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de dün Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 14 kişinin öldüğü helikopter kazasının ardından Davos Zirvesi'nde konuştu.

SHABER3.COM

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 53. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) video konferans ile bağlanan Zelenskiy, kazanın "savaşın bir sonucu" olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, "Savaş zamanlarında kaza diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Helikopter kazasında tüm emareler, olayın bir kaza olduğunu gösteriyor. Ancak Ukrayna güvenlik servisi, teknik arıza ya da uçuş ihlalleri gibi olası nedenlerin yanı sıra sabotaj ihtimalini de araştırıyor.

Bölge sakinlerinden biri BBC’ye yaptığı açıklamada, havanın çok sisli olduğunu ve elektriklerin olmadığını, bunun neticesinde de binaların da karanlıkta kaldığını söylemişti.

Helikopterin önce bir apartmana ardından da kreşe çarptığı belirtildi.

Helikopterde Bakan Denis Monastirski haricinde sekiz kişi daha bulunuyordu.

Yetkililer, ölenler arasında bir de çocuğun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Monatirski’nin savaştaki “sıcak bir bölgeye” doğru giderken helikopterin düştüğünü söyledi.

Kazanın neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Zelenskiy, Telegram'da paylaştığı mesajında olayın aydınlatılması için yetkili kurumlara talimat verdiğini kaydetti.

42 yaşındaki İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy hükümetinin önde gelen kabine üyelerinden birisiydi.

Monatirski, Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından, Rus saldırıları nedeniyle gerçekleşen kayıplar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesinde kilit rol oynadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İçişleri Bakanı'nın da öldüğü helikopter kazası,... Sonraki Haber >>

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:25:31