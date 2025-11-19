TBMM Plan Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 8 kez Sedat Peker’den bahsedildi. Muhalefet milletvekilleri ülkede asayişi Dubai’de yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sağladığını belirttiler.



İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Sedat Peker için ayrı bir Bakanlık oluşturulmasını önerdi. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun da “Devlet acze düşmüş Sedat Peker devreye giriyor” dedi.



İYİ Partili Poyraz, “Ahmet Minguzzi’nin ailesini mahkemede ve sokakta namıyla Sedat Peker koruyor, yurtdışından asayişi sağlıyor. Sedat Peker sağ olsun, eksik olmasın, asayişin sağlanmasına yardımcı oluyor. Biz evladını çetelerin katlettiği annenin güvenliğini sağlayamıyoruz’ diyorsanız reisinize söyleyin, Reis Sedat Peker için ayrı bir bakanlık da oluşturulabilir” açıklaması yaptı.



CHP’li Uzun da şunları söyledi: “Pırıl pırıl bir çocuğumuz Ahmet Minguzzi sokak ortasında katledildi, ailesi uzun süre tehdit edildi. Devlet, çocuk yaştaki çete üyelerini caydıramadı. Sedat Peker’in avukatı üstlendi de aile tehdit edilmekten kurtuldu. Şimdi de Rojin Kabaiş cinayeti var babası isyan ediyor. Sedat Peker’in avukatı ailenin avukatlığını üstlenecek . Devlet acze düşmüş, Sedat Peker devreye giriyor, durumumuz budur” dedi.