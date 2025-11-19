Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde ironik tartışma: "Reis Sedat Peker için ayrı bir bakanlık da oluşturulabilir" /19 Kasım 2025 08:36

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde ironik tartışma: "Reis Sedat Peker için ayrı bir bakanlık da oluşturulabilir"

İçişleri bütçesi görüşülürken Sedat Peker’in ismi sekiz kez geçti CHP’li Uzun “Devlet acze düşünce Peker devreye giriyor” dedi. İYİ Partili Uğur Poyraz, "Reis Sedat Peker için ayrı bir bakanlık da oluşturulabilir" dedi.

SHABER3.COM

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken 8 kez Sedat Peker’den bahsedildi. Muhalefet milletvekilleri ülkede asayişi Dubai’de yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sağladığını belirttiler.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Sedat Peker için ayrı bir Bakanlık oluşturulmasını önerdi. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun da “Devlet acze düşmüş Sedat Peker devreye giriyor” dedi.

İYİ Partili Poyraz, “Ahmet Minguzzi’nin ailesini mahkemede ve sokakta namıyla Sedat Peker koruyor, yurtdışından asayişi sağlıyor. Sedat Peker sağ olsun, eksik olmasın, asayişin sağlanmasına yardımcı oluyor. Biz evladını çetelerin katlettiği annenin güvenliğini sağlayamıyoruz’ diyorsanız reisinize söyleyin, Reis Sedat Peker için ayrı bir bakanlık da oluşturulabilir” açıklaması yaptı.

CHP’li Uzun da şunları söyledi: “Pırıl pırıl bir çocuğumuz Ahmet Minguzzi sokak ortasında katledildi, ailesi uzun süre tehdit edildi. Devlet, çocuk yaştaki çete üyelerini caydıramadı. Sedat Peker’in avukatı üstlendi de aile tehdit edilmekten kurtuldu. Şimdi de Rojin Kabaiş cinayeti var babası isyan ediyor. Sedat Peker’in avukatı ailenin avukatlığını üstlenecek . Devlet acze düşmüş, Sedat Peker devreye giriyor, durumumuz budur” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde ironik... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:11:20