Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı: 'Dost ülkeden uyarı geldi, gözaltılar yapıldı' /31 Ocak 2023 13:23

İçişleri Bakanlığı: 'Dost ülkeden uyarı geldi, gözaltılar yapıldı'

ABD Büyükelçiliği tarafından İstanbul’da Beyoğlu ve Galata civarındaki dini mekanlar için yayımlanan güvenlik uyarısının ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltılar olduğu açıklandı. İçişleri Bakanlığı “Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır” açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’de özellikle dini mekanlara yönelik olası saldırılara ilişkin güvenlik uyarısı yapmasının ardından güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını ve gözaltıların olduğunu açıkladı.

ABD, İsveç’te Kuran yakma eylemi sonrası Türkiye’de olası misilleme saldırılarına karşı 27 Ocak’ta yayınladığı güvenlik uyarısını dün güncellemişti. ABD’nin vatandaşlarını uyardığı açıklamada “İstanbul’daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı” denilmiş ve Türk yetkililerinin konuyu araştırdığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Kuran yakma eylemlerinden sonra ‘güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı’ belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”

Ayrıca IŞİD ve El Kaide’nin bu olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduklarına dair bilgilerin değerlendirildiği belirtildi.
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