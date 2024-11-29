İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir belediyeye daha kayyım atandı





İKİ İSİM DE HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kayyum atamaları devam ediyor... Esenyurt, Mardin, Batman ve ilçesi Halfeti; Tunceli ve ilçesi Ovacık'ın ardından bu defa da Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi.Hazır'ın 'geçici tedbir olarak' görevden alındığı belirtilen açıklamada, Van Valiliği'nce görevden alınan DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Belediye Başkanvekilliği görevine getirildiği bildirildi.Kayyum atamasının ardından DEM Parti'den açıklama geldi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanımız Ayvaz Hazır’a jet hızıyla ceza verilerek kayyım atanmasına gerekçe yapıldı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde irademizi gasp eden kayyım darbesine karşı halkımızı demokratik protesto hakkını kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz!"Hazır hakkında, 2015'te belediyede memur olarak çalıştığı dönemde katıldığı bir etkinlik nedeniyle 24 Aralık 2015'te dava açılmıştı.Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 15 kişinin yargılandığı davada karar çıkmıştı. Hazır'a, ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekilliği görevine getirildiği bildirilmişti.CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.Konak ile Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.