Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir belediyeye daha kayyım atandı /29 Kasım 2024 21:40

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir belediyeye daha kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçe Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden alındığını ve yerine kayyum atandığını bildirdi.

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Kayyum atamaları devam ediyor... Esenyurt, Mardin, Batman ve ilçesi Halfeti; Tunceli ve ilçesi Ovacık'ın ardından bu defa da Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Hazır'ın 'geçici tedbir olarak' görevden alındığı belirtilen açıklamada, Van Valiliği'nce görevden alınan DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Belediye Başkanvekilliği görevine getirildiği bildirildi.

DEM'DEN AÇIKLAMA: JET HIZIYLA CEZA VERİLDİ

Kayyum atamasının ardından DEM Parti'den açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanımız Ayvaz Hazır’a jet hızıyla ceza verilerek kayyım atanmasına gerekçe yapıldı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde irademizi gasp eden kayyım darbesine karşı halkımızı demokratik protesto hakkını kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz!"

DAVA 2015'TE AÇILMIŞTI

Hazır hakkında, 2015'te belediyede memur olarak çalıştığı dönemde katıldığı bir etkinlik nedeniyle 24 Aralık 2015'te dava açılmıştı.

Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 15 kişinin yargılandığı davada karar çıkmıştı. Hazır'a, ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA KAYYIM ATAMALARI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekilliği görevine getirildiği bildirilmişti.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.

İKİ İSİM DE HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Konak ile Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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