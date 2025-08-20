Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı duyurdu; Suriye’ye pasaportla giriş-çıkış başladı /20 Ağustos 2025 19:05

İçişleri Bakanlığı duyurdu; Suriye’ye pasaportla giriş-çıkış başladı

İçişleri Bakanlığı, Suriye sınır kapılarında pasaportla geçişlerin başladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir.” ifadeleri kullanıldı. 

2011 öncesinde pasaportla vizesiz geçişler serbestti. Savaşla birlikte geçişler büyük ölçüde durdu ve özel izinlere bağlandı. Şimdi ise yeni bir düzenlemeyle pasaportla geçişler yeniden mümkün hale gelmiş oldu.


