Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı’ndan Sedat Peker açıklaması /09 Mayıs 2021 18:36

İçişleri Bakanlığı’ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Sedat Peker'le ilgili olarak 'anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır' ifadesine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik operasyon ve Peker'in yurtdışından yaptığı yayınlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla 'iş insanıyım, bu işlerden çekildim' demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür" denildi.

Açıklamada "Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
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