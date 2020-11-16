İçişleri Bakanlığı o iddiayı doğruladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etmesinin akabinde İçişleri Bakanlığı' yazılı açıklama yaptı.







"Ya Kanal Ya İstanbul" afişleriyle "uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkıldığı." ifade edilen açıklamada, "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı." denildi.





İMAMOĞLU CEVAP VERDİ: BENİM İÇİN DEĞİL





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın "Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı" gerekçesiyle başlattığı incelemeye dair konuştu.





İnceleme dosyasındaki ifadelerde, Kanal İstanbul için 'devlet projesi' denilmesine dair konuşan İmamoğlu, "Benim için değil." dedi.





MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ





Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17.08.2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."