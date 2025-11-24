İçişleri Bakanlığı Resul Emrah Şahan'an soruşturma izni verdi aynı dosyadaki kayyım hariç tutuldu!

İçişleri Bakanlığı, 19 Mart’taki operasyon sürecinde tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında Taşyapı İnşaat’ın başvurusu üzerine yürütülen incelemede, “hakkı olmayan yere tecavüz” ve “kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarrufta bulunma” iddiaları doğrultusunda soruşturma izni verdi.



Halk TV’nin aktardığı bilgiye göre, Bakanlık raporunda belediye hizmet binasının ön cephe saçakları, merdiven bölümü ve mimari çıkmalarının Taşyapı’ya ait parsellerin sınırlarını metrekare bazında ihlal ettiği ifade edildi. Buna karşılık söz konusu taşmanın 2007–2016 döneminde gerçekleştiği ve 2020 yılında yapılan incelemelerde kayıt altına alındığı, dolayısıyla mevcut durumun Şahan’ın göreve gelişinden önce ortaya çıktığı belirtildi.



KAYYIM DOSYA DIŞINDA BIRAKILDI



Bakanlık, bu taşmayı “mütemadi suç” kapsamında değerlendirerek, 4 Nisan 2024–23 Mart 2025 tarihleri arasında görev yapan Şahan’ın mevcut durumu giderme yoluna gitmediğini öne sürdü. Ancak aynı dosyada adı geçen ve Şahan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyım olarak atanan Cevdet Ertürkmen’in soruşturma kapsamına dahil edilmemesi dikkat çekti.



Hazırlanan soruşturma izni metninde, belediye hizmet binasının bulunduğu alanın imar geçmişine ilişkin ayrıntılı bilgiler de yer aldı. Parsellerin bir bölümünün geçmişte Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı’na ait olduğu, kamulaştırma ve iade işlemlerinin ardından Taşyapı’nın bu alanlarda hak sahibi olduğu ifade edildi. Ayrıca belediye binasına dair istikamet planının 2010’da hazırlandığı, projelendirme ve ruhsat süreçlerinin ise 2007’den itibaren farklı yönetimler döneminde yürütüldüğü, dolayısıyla binanın mevcut yapısının Şahan öncesi dönemlerde şekillendiği kayıtlarda bulundu.



BAKANLIK SORUMLULUĞU ŞAHAN’A YÜKLEDİ



Belgelerde yer alan tüm bu geçmiş sürece rağmen Bakanlık, parsel taşmasına ilişkin çözümün yıllardır uygulanmadığını, Şahan döneminde de bedel karşılığı uzlaşma ya da kamulaştırma yolunun tercih edilmediğini belirterek cezai sorumluluğu Şahan’a yönlendirdi.



ŞAHAN’IN AVUKATI KARARA İTİRAZ ETTİ



Soruşturma izni, ceza davasının başlamasına olanak tanıyan idari bir süreç niteliği taşıyor. Şahan’ın avukatı, kararın ardından Danıştay 1. Dairesi’ne başvurdu. Tutuklu bulunan Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, itiraz dilekçesinde Şahan’a yönelik herhangi bir kişisel kazanç, rüşvet ya da çıkar ilişkisinin söz konusu olmadığını vurguladı. Ersöz, soruşturma izninin “siyasi nitelikte” olduğunu, ilgili mevzuatla bağdaşmadığını, benzer durumda bulunan çok sayıda kamu yöneticisinin kamu yönetimi ilkeleri dışında yargılanmasının önünü açtığını ve seçilmiş bir belediye başkanının hedef haline getirildiğini ifade etti.