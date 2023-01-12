Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı şikayetçi oldu: İmamoğlu’nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor /12 Ocak 2023 01:12

İçişleri Bakanlığı şikayetçi oldu: İmamoğlu’nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor

İçişleri Bakanlığının şikayeti sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleden dolayı dava açıldı. "İhaleye fesat karıştırma" suçundan İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İHBAR ETTİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer aldı. İddianamede, 29 Aralık 2015’te “Kültür Merkezlerinde Personel Çalıs¸tırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım I·s¸i” ihalesi için hazırlandı.

250 BİN LİRA KAMU ZARARI OLUŞTU
İddianamede, “Sanıklar ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak s¸ekilde, ihaleye katılma yeterliligˆine veya kos¸ullarına sahip olmayan kis¸ilerin ihaleye katılmasını sagˆlamak ve teklif edilen malları, s¸artnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadıgˆı halde, sahip oldugˆundan bahisle degˆerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Bas¸kanlıgˆının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı ‘ihaleye fesat karıs¸tırma’ suçunu is¸ledikleri anlas¸ılmıştır” denildi.

3 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLİYOR
Sanıkların üzerine atılı “ihaleye fesat karıs¸tırma” suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu dile getirilen iddianamede, ilgili firmanın ihaleye katılmak için yeterlilik kos¸ulunu sagˆlayamadıgˆı halde ihaleye kabul edildiği anlatıldı. İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis isteniyor. Yargılama Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.
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