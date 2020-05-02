İçişleri Bakanlığı, yandaş Yeni Şafak yazarını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet tarafından ortaya atılan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor” açıklamasını yalanladı.





İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, yazılı bir açıklama yaparak bugün Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet’in köşe yazısında geçen, “Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz“ ifadesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait olmadığını bildirdi.





Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Bugün bir köşe yazısında geçen “Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz“ cümlesi sayın bakanımıza ait değildir. Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde, böyle bir söylem ve yaklaşım, Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektir.”





Mehmet Acet bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı:





“GENEL YAYILIM BİTTİ. VİRÜS ETKİSİNİ KAYBEDİYOR”





Korona salgınının Dünya’yı yangın yerine çevirdiği bir ortamda, terörle mücadele gibi hassas bir konuda dikkatlerin dağılmaması önemli.Diğer yandan, sosyal hayatı alt üst eden bu salgının şu an için salt bir ‘sağlık konusu’ olmadığı da ortada. Herkes, bütün bakanlıklar, bu konuya odaklanmış durumda. Türkiye’de Covid-19 önlemleri kapsamında alınan önlemlerin ciddi bir bölümü İçişleri Bakanlığı’nın uhdesinde yürüyor.





Konuşmamızda Bakan Soylu’ya hem gidişat, hem de normalleşme sürecine ilişkin alınacak muhtemel kararlarla ilgili sorular yönelttim. Oraya gelmeden önce küçük bir parantez açayım. Korona meselesi, öncelikli olarak ‘sağlık’ alanına giren bir konu olduğu için, bir İçişleri Bakanı’nın salgının gidişatına dair yorumlarını ihtiyat payı bırakarak değerlendirme ihtiyacı olabilir. Ancak Süleyman Soylu, bu alanda söz sahibi olan, itimat ettiği bilim adamları, enfeksiyon uzmanları ile sürekli temas halinde imiş.





Kendi önüne gelen verileri, işin uzmanlarından aldığı bilgi/verilerle birleştirerek analizler yapıyor, gidişata dair değerlendirmelerde bulunuyor. Bu bilgileri de aktardıktan sonra, konunun en ilgi çekici bölümüne yani, Bakan Soylu’nun “Gidişat nasıl” şeklindeki soruma verdiği cevaplara gelebiliriz.





Şöyle diyor Soylu:





“81 ili takip ediyorum. Genel yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor. Parça parça belli alanlarda, mesela bir cenazede 25 kişi çıkabiliyor ama genel yayılım bitti. Ben virüsün etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Bu önemli ama biz tedbirlerimize devam edeceğiz.”





Görüldüğü üzere İçişleri Bakanı Soylu, korona salgının geldiği noktaya ilişkin değerlendirme yaparken iyimser bir noktada duruyor.