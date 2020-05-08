Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı /08 Mayıs 2020 21:31

İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Ticari Taksilere' ilişkin yeni genelge yayımladı. Buna göre; taksi şoförleri, kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme veya 80 derecelik kolonya bulunduracak ve müşteri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda uyarıda bulunacak.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile;

*Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek.

*Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.

KOLONYA VEYA DEZENFEKTAN ZORUNLULUĞU

*Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak.

*Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.

*Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. 
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