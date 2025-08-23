İçişleri Bakanlığı'nda gece yarısı değişikliği

Emniyet teşkilatında dün gece dikkat çeken bir atama yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendi döneminde göreve getirdiği Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Dalkılıç’ı görevden aldı. Yerine, Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanı olarak görev yapan Erkin Adalar atandı.



T24’ün aktardığına göre, bir süredir Doğu ve Güneydoğu illerinde incelemelerde bulunan Yerlikaya, Ankara’ya dönüşünde atama kararnamesini imzaladı. Kararnameyle birlikte Dalkılıç’ın görevi sona ererken, Adalar aynı gece yeni görevine başladı.



Emniyet teşkilatında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Adalar, 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ’ye yönelik operasyonlarda aktif rol aldı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan Adalar, bir süre Kırklareli Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Ancak 2019 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevden alınmıştı. Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı’na getirilen Adalar, son atama ile Teftiş Kurulu Başkanı oldu.