İçişleri Bakanlığı'nda izinler iptal edildi: Karşıma çıkmazsan başka yerde bulurum seni

Özdağ, Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Süleyman, heyecanlanma.Ben tek başıma geliyorum.Bir çoğu benim akademide, istihbaratta Öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma.Ben partigenel başkanı olarak gelmiyorum.Bu iş seninle benim aramda.Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum" dedi.















Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na gideceğini söylemesinin ardından bakanlıkta görevli olan tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izninin sonlandırıldığı ve göreve çağrıldığı öğrenildi.Ayrıca bakanlık önünde çevik kuvvet sayısının artırılması talimatı verildiği belirtildi.Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği büyüyor: 'Tek başıma silahsız olcağım, erkeksen orada bekle'Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği büyüyor: 'Tek başıma silahsız olcağım, erkeksen orada bekle'