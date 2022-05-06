İçişleri Bakanlığı'nda izinler iptal edildi: Karşıma çıkmazsan başka yerde bulurum seni

Ayrıca bakanlık önünde çevik kuvvet sayısının artırılması talimatı verildiği belirtildi.
Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği büyüyor: 'Tek başıma silahsız olcağım, erkeksen orada bekle'Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği büyüyor: 'Tek başıma silahsız olcağım, erkeksen orada bekle'
Özdağ, Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Süleyman, heyecanlanma.Ben tek başıma geliyorum.Bir çoğu benim akademide, istihbaratta Öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma.Ben partigenel başkanı olarak gelmiyorum.Bu iş seninle benim aramda.Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum" dedi.