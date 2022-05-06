Samanyolu Haber /Politika / İçişleri Bakanlığı'nda izinler iptal edildi: Karşıma çıkmazsan başka yerde bulurum seni /06 Mayıs 2022 07:53

İçişleri Bakanlığı'nda izinler iptal edildi: Karşıma çıkmazsan başka yerde bulurum seni

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini açıklamasının ardından bakanlıkta izinli personeller göreve çağrıldı, çevik kuvvet sayısı artırıldı.

SHABER3.COM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na gideceğini söylemesinin ardından bakanlıkta görevli olan tüm polislerin ve güvenlik görevlilerinin izninin sonlandırıldığı ve göreve çağrıldığı öğrenildi.

Ayrıca bakanlık önünde çevik kuvvet sayısının artırılması talimatı verildiği belirtildi.

Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği büyüyor: 'Tek başıma silahsız olcağım, erkeksen orada bekle'Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği büyüyor: 'Tek başıma silahsız olcağım, erkeksen orada bekle'

Özdağ, Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Süleyman, heyecanlanma.Ben tek başıma geliyorum.Bir çoğu benim akademide, istihbaratta Öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma.Ben partigenel başkanı olarak gelmiyorum.Bu iş seninle benim aramda.Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum" dedi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İçişleri Bakanlığı'nda izinler iptal edildi: Karşıma... Sonraki Haber >>

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:01:51