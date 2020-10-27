İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki iddialara yanıt verirken, “29 Ekim kutlanacak; hem de coşkuyla” dedi.





Sözcü Çataklı Twitter mesajında 29 Ekim’in pandemi koşullarına uygun şekilde tüm ülkede çoşkuyla kutlanması istenildiğini belirterek şunları kaydetti:





"İllere gönderdiğimiz genelgemizde kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyuna yayılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek;





- Çelenk sunma törenleri,





- Evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması,





- Çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler)





- Ses ve ışık gösterileri,





- Mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekline planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır.





Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz!



