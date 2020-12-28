Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan AKP dönemi ait usulsüzlük iddiaları için İBB'ye inceleme /28 Aralık 2020 14:32

İçişleri Bakanlığı'ndan AKP dönemi ait usulsüzlük iddiaları için İBB'ye inceleme

İBB’nin eski dönemine ait bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) eski dönemine ait bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nun bazı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları üzerinde çalışıldığı, 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük ve kamu zararına yönelik bulgulara ulaşıldığına dair açıklamalarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Konuyla ilgili Bakanlık onayında, “1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260/1-ç maddesi gereğince mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görev ve yetkisinin Mülkiye Teftiş Kuruluna verildiğine ve mahalli idarelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın titizlikle incelenmesinin Bakanlığın sorumlulukları arasında yer aldığı” vurgusu yapıldı.

Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacakları öğrenildi. Müfettişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden iddiaya konu dosyaları istemesi bekleniyor.
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