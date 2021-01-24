Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu /24 Ocak 2021 09:30

İçişleri Bakanlığı'ndan Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Katıldığı canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" ifadeleri kullanan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

İçişleri Bakanlığı suç duyurusuna ilişkin, "Hakaret, iftira ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından dolayı, İçişleri Bakanlığı'nca Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, 'Militan söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır' dedi.
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