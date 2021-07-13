Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp silah açıklaması /13 Temmuz 2021 19:06

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp silah açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, “Bizim TV” isimli YouTube kanalında, “20 tugayı donatacak 100 binden fazla silah kayıp” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Açıklamada, "Bakanlığımızın 2017 yılı İdari Faaliyet Raporunda belirtilen rakam, sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944’ten 2017’nin sonuna kadar ki 73 yıllık toplam sayıdır. Bu rakamın 15 Temmuz ile hiçbir ilgisi yoktur" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak daha önce de açıklama yapılmış olmasına rağmen, toplum nezdinde oluşturulmak istenen birtakım kaygıları gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, aşağıdaki hususların paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkûr haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir.

Konuya ilişkin olarak envanter sayımlarıyla da teyit edilen resmi veriler şu şekildedir:

Yine aynı hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı
(3) adet G3 Piyade Tüfeği,
(11) adet Kalaşnikof Tüfek,
(1) adet MP5 Makineli Tabanca,
(1) adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam (16) silah kaybı tespit edilmiş,
ayrıca İstanbul’daki olaylar sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı
(1) MP5 Makineli tabanca kaybolmuştur.

Bu itibarla, detayları yukarıda arz edilenler dışında, İçişleri Bakanlığı envanterinden başka bir silah kaybı yoktur. Kaldı ki, ilgili birimlerimizin personel sayısı dikkate alındığında, söz konusu iddialarda geçen miktarların tutarsızlığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kaybolduğu iddia silah sayısı, o günlerdeki tüm Jandarma ve Emniyet personel sayısının yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olamayacağı, elbette ki izaha muhtaç değildir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp silah açıklaması Sonraki Haber >>

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:47