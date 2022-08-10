Samanyolu Haber /Politika / İçişleri Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması /10 Ağustos 2022 21:10

İçişleri Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdı Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili iddiaları sonrasında İçişleri Bakanlığı cephesinden de yeni bir açıklama geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun da elinde yok." şeklindeki ifadeleri sonrasında İçişleri Bakanlığı cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık cephesinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu bilgileri nereden edindiğini açıklaması gerektiği, aksi takdirde suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında da yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun;

YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.


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