İçişleri Bakanlığı'ndan 'maske' genelgesi

koronavirüste yeni vaka sayısının binin altına düşmesiyle maske zorunluluğu kalktı.Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da valiliklere genelge gönderdi.Genelgede Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.Son günlerde vakaların binin altına düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.