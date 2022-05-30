Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan 'maske' genelgesi /30 Mayıs 2022 19:43

İçişleri Bakanlığı'ndan 'maske' genelgesi

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının üç gün üst üste binin altında kalması sonrasında maske takılmasıyla ilgili de yeni bir karar alındı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre koronavirüste yeni vaka sayısının binin altına düşmesiyle maske zorunluluğu kalktı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Son günlerde vakaların binin altına düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.
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