İçişleri Bakanlığı'ndan virüs soruşturması

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.







Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 1 hafta içerisinde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiye’de de görülen korona virüs(Covıd-19) ile ilgili olarak toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik hesapların tespitinin yapıldığı, söz konusu hesaplar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.