Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan virüs soruşturması /23 Mart 2020 20:10

İçişleri Bakanlığı'ndan virüs soruşturması

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada koronavirüs salgınına yönelik provakasyon amaçlı paylaşım yaptığı iddia edilen 316 hesap hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 1 hafta içerisinde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiye’de de görülen korona virüs(Covıd-19) ile ilgili olarak toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik hesapların tespitinin yapıldığı, söz konusu hesaplar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. 
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