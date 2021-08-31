Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi /31 Ağustos 2021 20:49

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak 81 il valiliğine bazı meslek grupları için zorunlu PCR testi uygulamasını içeren yeni bir genelge daha gönderdi.

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Genelgeye göre, başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzerindekiler için uygulanacak.
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