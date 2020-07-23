İçişleri ‘bekçi şiddeti’ sorusunu cevaplamadı : Kamuyu ilgilendirmez

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle CİMER’e yaptığı başvuruda, son dönemde artan polis ve bekçi şiddetine dikkati çekti. Bülbül, “2016, 2020 yılları arasında, yıllara göre, kaç bekçi hakkında soruşturma başlatılmıştır? Bu soruşturmaların kaçı darp, kaçı kötü muamele, kaçı görevi kötüye kullanma suçları hakkındadır? Soruşturma sonunda kaç bekçi hakkında ceza verilmiştir?” sorularını yöneltti.





Birgün gazetesinin haberine göre Bülbül’e yanıtı, İçişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkan Yardımcısı İlhan Karslı verdi. Karslı, talep edilen bilgilerin, “yanıtı başkasını ilgilendirmeyen sorular” olduğunu ifade ederek bilgileri vermedi.





Karslı yanıtında, “Müracaatınızda belirttiğiniz konularla ilgili olarak, kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nca 5 Temmuz 2004 tarihinde, ‘Kurum ve kuruluşların kendi personeli hakkında sahip oldukları bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması’ kararı alındığından başvurularınıza herhangi bir cevap verilememektedir” dedi.





KAMUOYUNUN BİLMEYE HAKKI VAR

Kendisine gönderilen yanıtı değerlendiren CHP Milletvekili Bülbül, “Son dört yılda çok sayıda vatandaşımızdan bekçi ve polis şiddetine yönelik iddiaları duyduk. Biz de bunun ardından bu kolluk birimlerince açılan soruşturmaları öğrenmek istedik ancak herhangi bir yanıt alamadık. Kaç bekçi ve polis hakkında soruşturma açıldığı en çok vatandaşı ilgilendiriyor. Bu yanıt kabul edilebilir bir yanıt değildir. Soruşturmaların acilen açıklanması gerekiyor. Kamuoyunun bu soruşturmaları bilmeye hakkı vardır” diye konuştu.