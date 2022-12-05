Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri’nden “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma” açıklaması /05 Aralık 2022 12:49

İçişleri’nden “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma” açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

– Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve bin 97 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899’dur.

– Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak.
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