İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edecek.







10.00-16.00 ARASI AÇIK OLACAK





16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.





EN YAKIN MARKET VE MANAVA GİDİP GELEBİLECEKLER





Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.





Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.





Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı iş yerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.





DENETİMLER SIKILIŞTIRILACAK





Açıklamada, bu gece saat 00.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00’a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşların yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri corona virüsü ile mücadele kapsamında son derece önemli olduğu vurgulandı.





Bu kapsamda, özellikle bugün saat 15.00 ile 00.00 arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.





Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, akaryakıt istasyonu ve benzeri iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM’lerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edilecek.





KARARA UYMAYANLARA ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM UYGULANACAK





Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi;





*4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır.





*Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.