Samanyolu Haber /Politika / İçişleri'nden CHP'li belediyeye 'çorba' operasyonu /20 Haziran 2022 09:37

İçişleri'nden CHP'li belediyeye 'çorba' operasyonu

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı yazısında ocak ayında yaşanan bir olayı aktardı. Zeyrek, yaşanan olayla ilgili "Allah akıl fikir versin" yorumun yaptı.

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28 Ocak günü İstanbul Kadıköy'de belediyenin ücretsiz olarak dağıttığı çorbalardan alan bir vatandaşın, aynı günün gecesi belediyeyi CİMER'e şikayet ettiği ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı yazısı  nda o vatandaşın şikayet dilekçesini paylaştı. Zeyrek'in " İmla ve yazım hatalarına dokunmadan aktarıyorum" diyerek paylaştığı dilekçe şöyle:

“Sayın İçişleri Bakanı,

BU gün Kadıköye söğütlü çeşme tren istasyonu önünde dağıtılan çorbadan içtim ve çok kötü şekilde hasta etti yüzüm yanmaya başladı tahriş oldu kim dağıttı derseniz Kadıköy deki CHP belediyesi dağıttı lütfen hakkımı arayın bu gün çok kötü şekilde zehirlendim. Ben dışarıda yaşıyorum evsizim. Lütfen CHP zulmü den illallah ettim. Bununla da kalmayıp tren içerisinde başımdaki çip vasıtasıyla biji pkk diye söyletti. Pkk yı kınıyorum pkk aşağılık bir oluşumdur ve CHP'nin yan koludur.”

CİMER NE YAPTI?

"Siz CİMER'de çalışıyor olsanız ve bu dilekçe önünüze düşse ne yaparsınız?" diyen Zeyrek "Ben olsam çöpe atarım ama CİMER öyle yapmamış" dedi. Zeyrek'in aktardığına göre CİMER o dilekçeyi;

00:00:09'da otomatik olarak İçişleri Bakanlığı'na sevk etmiş.

3 Şubat'ta dilekçe İstanbul Valiliği'ne ulaşmış.

Valilik de, 1 Mart günü Kadıköy Kaymakamlığı'na göndermiş.

Kaymakamlık ise iki gün sonra dilekçeyi Kadıköy Belediyesi'ne sevk etmiş.

Nihayetinde konu Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın önüne konulmuş.

BELEDİYENİN YANITI

Zeyrek'in aktardığına göre iddianın ilk kısmını ciddiye alıp o gün çevre hastanelere zehirlenme başvurusu olup olmadığına bakmışlar ve o vatandaştan başka kimsenin benzer şikayetlerle hastanelere gitmediğini öğrenmişler. Kadıköy Kaymakamlığı'na verdikleri yanıtta şunu yazmakla yetinmişler:

“Bu iddiaların tümü gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Bilgilerinize sunulur.”
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