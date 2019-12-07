Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri'nden kimlik, pasaport ve ehliyetler için 2020 açıklaması /07 Aralık 2019 09:23

İçişleri'nden kimlik, pasaport ve ehliyetler için 2020 açıklaması

İçişleri Bakanlığı, kimlik, pasaport ve ehliyetlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Söz konusu belgeler için 2020 yılında yeni ücretler belirleneceğinin ifade edildiği açıklamada, mevcut kimliklerin ise yenileriyle değiştirilene kadar geçerliliğini koruyacağı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin 2020 yılı içerisinde yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceğini ve halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olacağını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili haberler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığının anlaşıldığı belirtildi. 

Açıklamada şunlar denildi:

“T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur”.
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