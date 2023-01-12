Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri'nin 'reddettiği' Emin Şen, 'danışman' sıfatıyla bakanlığın internet sitesinde /12 Ocak 2023 15:28

İçişleri'nin 'reddettiği' Emin Şen, 'danışman' sıfatıyla bakanlığın internet sitesinde

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Özel'in "8 bin kişilik troll ordusunu yönetmekle" suçladığı Emin Şen hakkındaki iddiaları reddetti. "Bakan müşaviri görevi bulunmamaktadır" denildi ama Şen'in adı, bakanlığın sitesinde "danışman" olarak geçiyor.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı sıfatıyla yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığı ve 8 bin kişilik bir 'troll ordusu'nu yönettiğini söylediği Emin Şen hakkında bakanlıktan açıklama geldi. Ancak İçişleri Bakanlığı "Şen devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dese de, söz konusu ismin 2014'ten beri bakanlığın internet sitesinde "bakan danışmanı" olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Fakat Şen'in ismi, İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde "bakan danışmanı" olarak görülüyor. Sitede arama yapıldığında, 03.03.2014 tarihli bir sonuç çıkıyor.


Söz konusu sayfada ise Şen'e ait kişisel bilgiler bulunuyor. "Bakan danışmanı" olarak görülen ve 1978 doğumlu olduğu belirtilen Şen hakkında şunlar deniyor:

"Türkiye'nin ilk yeni nesil iletişim çalışmalarını gerçekleştiren Emin Şen, önde gelen medya kuruluşlarında danışmanlık ve Yeni Medya eğitimleri verdi. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da aktif rol alan Emin Şen Lisans işletme mezunu, evli ve iki çocuk babasıdır, ve Bakan Danışmanlığı görevini yürütmektedir."

SOYLU'NUN AÇTIĞI SEMİNERDE 'EĞİTİM' VERMİŞ

Emin Şen, İçişleri Bakanlığı tarafından 18-22 Aralık 2017'de düzenlenen ve açılış konuşmasını Soylu'nun yaptığı seminerde, bakan danışmanı olarak "Medya/Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi vermiş.



Aydın Valiliği tarafından 25 Haziran 2020'de Facebook'tan paylaşılan fotoğrafa düşülen notta da, Şen'in "İçişleri Bakanı Danışmanı" sıfatıyla dönemin Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ettiği belirtiliyor. 
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