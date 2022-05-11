İçme sütü üretimi bir yılda yüzde 14 azaldı

Yüksek döviz kurları ve artan enflasyon rakamları üretimi olumsuz etkilemeye devam ediyor.





Girdi maliyetlerinin yükseliği gıda tedariğinde de gerilemelere neden oluyor.





SÜT ÜRETİMİ AZALDI







Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini paylaştı, içme sütü üretimi bir yılda yüzde 14 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini paylaştı, içme sütü üretimi bir yılda yüzde 14 azaldı.

İLK 3 AYDA SÜT ÜRETİMİ %10 DÜŞTÜ





Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi %49,6, ayran üretimi %18,8, yoğurt üretimi %6,6 artarken; içme sütü üretimi %14, toplanan inek sütü miktarı %4, inek peyniri üretimi %1,7 azaldı.Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi %57,1, ayran üretimi %25,8, yoğurt üretimi %2,1 artarken; içme sütü üretimi %10,1, inek peyniri üretimi %6 ve toplanan inek sütü miktarı %3 azaldı.