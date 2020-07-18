İçmeden önce bir daha düşünün...

SAMANYOLUHABER- Gıdaların fiyatı, gramajı ve muhteviyatı üzerine incelemeler yapan ve tespit ittiği ihlalleri tüketicilerle paylaşan “Gıda dedektifi”, “Bizim neyimiz eksik? Türkiye ve Birleşik Krallık’taki Fanta karşılaştırması” başlıklı bir yazı yayımladı.





Fanta’nın Türkiye’de raflarda sattığı içecekle İngiltere’de satılan mamulün muhteviyatı mukayese edildi.





İNGİLTERE'DE PORTAKAL SUYU ORANI FAZLA, ŞEKER AZ!





“Türkiye’de ‘Yaşatır seni!’ sloganıyla satılan Fanta, İngiltere’de ‘Best Fanta taste ever!’ yani ‘Şimdiye kadarki en iyi Fanta tadı!’ sloganıyla satılıyor." denilen makalede, "Öyle ki; ürün Türkiye’de yüzde 3 oranında portakal suyu konsantresi içerirken, bu oran Birleşik Krallık’ta yüzde 5’e yükseliyor. Bu oran içerisinde yüzde 3,7 portakal suyunun yanısıra yüzde 1,3 oranında narenciye suyu konsantresi bulunuyor." denildi.







Portakal suyu oranı İngiltere'ye kıyasla daha az iken, Türkiye’de Fanta'nın 330 ml.’lik tek kutusunda 24,1 gr., bir başka ifadeyle yaklaşık 12 adet küp şekeri bulunuyor.





Aynı ürünün Birleşik Krallık’taki aynı kutusunda 15,2 gr. (yaklaşık 7 adet) küp şeker bulunuyor.





TÜRKİYE’DE YAPAY AROMA, İNGİLTERE’DE TABİİ AROMA





Türkiye’de satılan mamülde şeker kaynağı olarak mısır şurubu (glikoz-fruktoz) bir alternatif iken; Birleşik Krallık’ta aynı üründe mısır şurubu içeren bir alternatif bulunmuyor.





Fanta Türkiye'de yapay aroma vericiler kullanırken, Birleşik Krallık’ta ise “doğal” aroma vericiler tercih edildi.





Türkiye’de satılan Fanta'da renklendirici olarak havuçtan üretilen "Beta Karoten" kullanılıyor.





Birleşik Krallık’ta ise aynı üründe havucun kendisi ve kabak bulunuyor. Üründe bu içerikle turuncu renk doğal olarak veriliyor ve ilave renklendirici ihtiva etmiyor.





Gıda Dedektifi'nde yayımlanan makalede, "Türkiye yapay aroma vericilerle, mısır şurubuyla ve yüksek ilave şeker ile obeziteye, diyabete ve birçok kronik hastalığa işte böyle sürüklenmektedir." tespitinde bulunuldu.







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