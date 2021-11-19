İcra dosyası sayısı patladı!

UYAP verilerine göre 11 ayda icra ve iflas dairelerine toplam 6 milyon 328 bin yeni dosya geldi. Geçen yıla göre bu sayı, 1 milyon 163 bin daha fazla. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısıysa 23 milyon 103 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde krizin daha da derinleşmesi ve döviz kurlarının artışına bağlı olarak çok daha fazla kişinin borç batağına saplanması ve haciz kıskacına düşme olasılığına dikkat çeken CHP Zonguldak Milletvekili Av. Ünal Demirtaş krizin faturasını bir avuç yandaş dışında bütün bir ülkenin ödediğini söyledi.







TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan Demirtaş yaptığı konuşmada, ülkedeki büyük ekonomik buhran nedeniyle dar gelirlilerin haciz kıskacında olduğunu söyledi.





EKONOMİK KRİZ DEĞİL BUHRAN







Tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği 2018’den bu yana ekonomik buhran yaşanmaya başlandığını kaydeden Demirtaş, ekonomik buhran sonucu da icra dosya sayısının patladığını ve yurttaşların haciz kıskacına düştüğünü belirtti.





Demirtaş şöyle dedi:





"14 Ekim’de yayınlanan hukukun üstünlüğü endeksinin 2021 verilerine göre, Türkiye'de hukukun üstünlüğü 139 ülke içerisinde maalesef 117'nci sırada. Türkiye bu sırayla Mali, Sudan, Angola gibi Afrika ülkelerinin bile gerisinde kalmıştır. Bugün itibariyle kötü yönetimin ve hukuka olan güvenin kalmamasının ekonomik faturasıysa son derece ağır oldu. TÜİK'e göre manşet enflasyonun yüzde 19'larda olduğu ancak gerçek enflasyonun yani hissedilen enflasyonun ise en az yüzde 50'lerde olduğu, Türk lirasının döviz karşısında her geçen gün değer kaybettiği, iğneden ipliğe her şeye zam geldiği, ülkemizdeki vatandaşlarımızın yüzde 26'sının temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı, bütün bunların sonucunda da esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin ve memurların yani dar gelirlinin haciz kıskacında olduğu, ağır bir ekonomik buhran dönemi yaşıyoruz.”





YURTTAŞIN BANKALARA BORCU 968 MİLYAR TL





Yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu, takiptekilerde dâhil olmak üzere 968 milyar liraya ulaştığını ifade eden Demirtaş, bankalarca icraya verilen takipteki borçların 16 milyar lirası tüketici kredisi, 5,3 milyar lirasının da kredi kartı borçları olduğunu kaydetti.





KOBİ BORCU 994 MİLYAR TL





KOBİ'lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının ise eylül ayı itibarıyla 994 milyar liraya ulaştığını vurgulayan CHP’li vekil, bunun 55 milyarlık kısmının icraya verilen kredilerden oluştuğunu belirtti. Tarım sektörünün kredi borçlarıysa eylül ayı itibarıyla 153 milyar liraya ulaşırken bu rakam geçen yıla göre 23 milyar lira daha fazla. İcraya verilen tarım kredisi miktarıysa 4,5 milyar lira.





YURTTAŞ BORÇ KISKACINDA





CHP’li vekil konuşmasında şunları ifade etti;





"İcra dairelerindeki yoğunluk, icra işlerinin dijital ortama aktarılmasıyla veya yeni icra daireleri açılarak azalmaz. Bu şekilde, belki dijital ortamda icra satışlarına isteyen herkesin katılmasıyla rekabetin olduğu bir ortam sağlanabilir ama icra dairelerindeki yoğunluk bu şekilde azalmaz. Siz eğer icra dairelerindeki yoğunluğu azaltmak istiyorsanız ekonomiyi buhrandan çıkarıp düzeltmeniz, yatırım ortamını iyileştirerek üretime dayalı bir ekonomik modelle herkese iş ve aş sağlamanız gerekmektedir, daha sonra da gelir dağılımındaki adaleti sağlayarak tüm vatandaşlarımıza insanca bir yaşam olanağı sunmanız gerekmektedir. İcra dairelerindeki yoğunluk ancak bu şekilde azaltılabilir.”