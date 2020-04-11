İcra en tepeden başladı

Türkiye'de faaliyet gösteren 11 bin seyahat acentasının çatı kuruluşu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) borcu 2019 sonu itibarıyla 759 milyon lirayı aştı.





Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçileri tarafından mercek altına alınan TÜRSAB borç batağında olduğu ortaya çıktı.





Sektörden gelen şikayetler üzerine denetime tabi tutulan kurumun 2019 yılı sonu itibariyle 759 milyon 356 bin lira borcu bulunduğu tespit edildi.





Yapılan incelemelerde TÜRSAB'a bağlı birlik ve kuruluşların hemen hemen hepsinin 2018 ve 2019 yılında zarar ettiği görüldü.





MERKEZ BİNASI İCRADAN SATILDI







TÜRSAB'a karşı bankalar, acenteler ve satıcılar tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yaklaşık 30 adet icra takibi yapıldı.





Kesinleşen dosyalara ait borç tutarı yaklaşık 126 milyon lira olarak belirlendi.





TÜRSAB'ın İstanbul Gayrettepe'deki binası icra yolu ile el değiştirdi.





Bir banka tarafından gerçekleştirilen icra takibi neticesinde TÜRSAB ana hizmet binasının bulunduğu gayrimenkule haciz işlemi uygulandı ve bina önceki günlerde ihale yoluyla satıldı.





PERSONEL GİDERİ İKİYE KATLANDI





TÜRSAB'ın tasarruf edip borçlarını en kısa sürede ödemesi ve borç batağından kurtulması beklenirken, acentelerden zorunlu olarak toplanan aidatların yeme içmede, konaklama ve temsil ağırlama gibi harcamalarda kullanıldığı belirlendi.





Toplantı, seminer, organizasyon ağırlama giderleri yüzde 500, konaklama giderleri yüzde 85, yeme içme harcamaları yüzde 150, genel kurul giderleri yüzde 100, demirbaş harcamaları yüzde 290, sponsorluk, bağış ve yardımlar yüzde 490, personel giderleri ise yüzde 100 arttı.





TÜRSAB ve kuruluşlarının 2018'de ağırlama giderleri 1,9 milyon iken 2019'da 12,8 milyon liraya, personel giderleri 12,8 milyon liradan 24,6 milyon liraya, konaklama harcamaları 796 bin liradan 1,5 milyon liraya, yeme içme giderleri 1 milyon liradan 2,6 milyon liraya, sponsorluk harcamaları 144 bin liradan 860 bin liraya, demirbaş harcamaları ise 68 bin liradan 270 bin liraya yükseldi.

SAHTE BİLETLE TEMİNAT





Müze biletlerinin finansman vasıtası ve sahte müze biletlerinin teminat olarak kullanıldığı tespit edildi.





Buna göre, TÜRSAB tarafından bir bankaya teminat olarak verilen 463 bin 500 adet biletten, 36 bin biletin barkodsuz, 93 bin adet biletin ise hem barkodsuz hem de hologramsız olduğu ve bu kapsamda toplam 129 bin 000 biletin geçerlilik vasfını taşımadığı belirlendi.





TÜRSAB: BORÇ AZALDI





TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık 2019'da yapılan genel kurulda yönetimin seçildiği ve 2019 yılı kasım ayı dahil hesapların üyelerle paylaşıldığı ifade edildi.





TÜRSAB önceki yönetimden oluşmuş biriken personel borçlarını ödemeye başladığını vurguladı.





Yetkililer bakanlık müfettişlerinin TÜRSAB'da inceleme yaptıklarını, fakat henüz ellerine ulaşan bir rapor olmadığını da söyledi.





Kurum tarafından yapılan açıklamada borçların azaldığı da ifade edildi.