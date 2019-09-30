Meral Akşener: İçtiğiniz suya dikkat edin!

İyi Parti lideri Meral Akşener tedavi gördüğü hastaneden bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Akşener'in "viral enfeksiyon" teşhisi ile tedavi altına alındığı açıklanmıştı.





Hastaneden taburcu edilen Akşener makam aracının camından basın mensuplarına, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun!" diyerek tavsiyede bulundu.





AKŞENER: İÇTİĞİNİZ SUYA DİKKAT EDİN!





Akşener'in "Su içerken dikkatli olun." sözleriyle şebeke suyunu mu? ya da bir yerde ikram edilen suyu mu kastettiği ise meçhul kaldı.





İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi. Genel Başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.





MECLİS RESEPSİYONUNA KATILAMAYACAK





Akşener'in birkaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, "Yoğun bir yasama dönemi başlayacağı için tekrar Genel Merkez'de ve Meclis çalışmalarında bulunacak." dedi.





Poyraz, Akşener'in Meclis'te yarın akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi.





Akşener'in "Su içerken dikkatli olun." sözleriyle neyi kastettiğinin sorulması üzerine Poyraz, "Bilemeyiz onu." ifadelerini kullandı.









