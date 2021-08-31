IDA Kasırgası 1 milyondan fazla ev ve işyerini elektriksiz bıraktı

Yetkililer, kasırga yüzünden elektrik nakil hatlarında büyük hasarlar oluştuğunu ve gerekli tamiratın haftalar sürebileceği uyarısında bulundu. Elektrik kesintisi dışında, bu bölgelerde cep telefonlarında kesintiler yaşanıyor. Kasırga nedeniyle şu ana kadar en az iki kişi hayatını kaybetti.







Telefonların kesik olması ve bazı yerleşim birimlerine ulaşılamamasından dolayı can kaybının daha fazla olmasından endişe ediliyor.





Ülkenin önde gelen GSM şirketi AT&T, Louisiana eyaletinde cep telefonu şebekesinin yüzde 60 kapasiteyle çalıştığını duyurdu.





Kasırga nedeniyle New Orleans’a elektrik sağlayan büyük bir trafonun yıkılarak Mississippi Nehri’ne düştüğünü söyleyen Entergy şirketi Başkanı Philip May, söz konusu trafonun 16 yıl önceki Katrina kasırgası sırasında hiç hasar görmemiş olduğunu vurguladı.





4 bin 500 kişilik ekiplerinin hasar tespiti yaptığını açıklayan Entergy şirketi, 3 bin 200 kilometreden fazla (2000 mil) enerji hattının devre dışı kaldığını duyurdu.





Hastaneler jeneratörle çalışıyor





Kasırga, Louisiana eyaletinde 18 içme suyu su dağıtım şebekesini olumsuz etkileyerek 225 bin evde kesintiye yol açtı. Kasırga, bu eyaletteki hastaneleri de olumsuz etkilerken, şu anda 39 tıp merkezi jeneratörle çalışıyor.





Başkan Joe Biden, Louisiana Valisi John Bel Edwards ve Mississippi Valisi Tate Reeves ile birlikte kasırgadan etkilenen şehirlerin belediye başkanlarıyla bir görüşme yaparak alınacak önlemleri ve federal hükümetin bu bölgelere yapacağı yardımları görüştü.





Biden, “Devlet ve yerel yönetimler arasında yapılması gerekenleri her adımda yakından koordine ediyoruz.” dedi.





Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’nda (FEMA) çalışan 3 bin 600 kişi kasırgadan etkilenen eyaletlere gönderilirken, FEMA aracıyla şu ana kadar mağdurlara 3,4 milyon yemek ve milyonlarca litre içme suyu ve 200’e yakın jeneratör gönderildi.





Louisiana’da kasırgadan etkilenenlere yardım için 34 helikopter ve 73 kurtarma teknesiyle 4 bin 900 ulusal muhafızın seferber edildiğini duyurdu.





New Orleans kentini etkileyen 16 yıl önceki Katrina kasırgası bin 800 kişinin ölümüne yol açmıştı.



