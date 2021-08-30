Ida Kasırgası Louisiana'da Etkisini Gösteriyor

Özellikle eyaletin güneyinde 200 binden fazla eve şimdiden elektrik verilemiyor. Rüzgarın saatteki hızı 240 km. Ulusal Kasırga Merkezi sert rüzgarların önemli hasarlara neden olabileceği uyarısında bulundu.





Yetkililer, bölgeyi terketmeyenlere artık evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.













Biden yetkililerden bilgi aldı





Başkan Joe Biden FEMA'nın başkentteki merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve bir konuşma yaptı. Amerika Başkanı Ida'nın hayati tehlikesi olan bir kasırga olduğunu söyledi ve bölge halkını buna göre hareket etmeye çağırdı.



