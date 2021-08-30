Ida Kasırgası Louisiana'da Etkisini Gösteriyor

Özellikle eyaletin güneyinde 200 binden fazla eve şimdiden elektrik verilemiyor. Rüzgarın saatteki hızı 240 km. Ulusal Kasırga Merkezi sert rüzgarların önemli hasarlara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer, bölgeyi terketmeyenlere artık evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.
Biden yetkililerden bilgi aldı
Başkan Joe Biden FEMA'nın başkentteki merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve bir konuşma yaptı. Amerika Başkanı Ida'nın hayati tehlikesi olan bir kasırga olduğunu söyledi ve bölge halkını buna göre hareket etmeye çağırdı.
Louisina Valisi John Bel Edwards de Ida’nın son 170 yılda bölgeyi vuran en güçlü kasırga olabileceğini belirtti.
Vali, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Vali, COVID-19 vakalarıyla dolu olan hastaneleri tahliye etme gibi bir planları olmdığını kaydetti.
Eyalet genelinde yaklaşık 3 bin kişi virüs nedeniyle tedavi altında.
Bölge halkının önemli bir bölümü kasırganın etkili olacağı beklenen yerlerden başka bölgelere gitmek için yollara çıkmış, uzun araç kuyrukları kameralara yansımıştı.
Uzmanlar aşırı yağışlarla birlikte gelen kasırganın Louisiana eyaletinde kıyı bölgelerini bir metreye yakın su altında bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.
Kıyı bölgelerde yaşayanlar için yetkililer tarafından tahliye emri yayınlanmıştı.
Bölgede kasırga nedeniyle beklenen elektrik kesintileri nedeniyle 500 federal acil müdahele görevlisi Texas ve Louisiana’ya konuşlandırıldı.
Louisiana’da 16 yıl önce bu hafta Katrina Kasırgası yıkıma neden olmuştu. 16 yıl önceki kasırgada 1800’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Yeni petrol sıkıntısı baş gösterebilir
Kasırga nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol üretiminin yüzde 96’sının durduğu belirtiliyor. ABD'nin güney eyaletlerindeki petrol rafinerileri ve dağıtım şebekeleri, ülkenin doğu bölgesindeki en önemli akaryakıt tedarikçisi durumunda.