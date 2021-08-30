Samanyolu Haber /Gündem / Ida Kasırgası Louisiana'da Etkisini Gösteriyor /30 Ağustos 2021 14:02

Ida Kasırgası Louisiana'da Etkisini Gösteriyor

Ida Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı. Hızı saatte 240 kilometreye ulaşan kasırga nedeniyle New Orleans'a elektrik verilemiyor. Kasırgaya karşı tedbir almaya çalışan ABD diğer taraftan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

SHABER3.COM

Ida Kasırgası Amerika’nın Louisiana eyaletinde etkisini gösteriyor. Eyaletin kıyı bölgelerinde sert rüzgar ve yoğun yağış dikkat çekiyor. Kasırganın en üst seviyenin hemen altında kategori 4 olduğu ve bölgeye büyük zarar verebileceği belirtiliyor.

Özellikle eyaletin güneyinde 200 binden fazla eve şimdiden elektrik verilemiyor. Rüzgarın saatteki hızı 240 km. Ulusal Kasırga Merkezi sert rüzgarların önemli hasarlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, bölgeyi terketmeyenlere artık evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.



Biden yetkililerden bilgi aldı

Başkan Joe Biden FEMA'nın başkentteki merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve bir konuşma yaptı. Amerika Başkanı Ida'nın hayati tehlikesi olan bir kasırga olduğunu söyledi ve bölge halkını buna göre hareket etmeye çağırdı.

Louisina Valisi John Bel Edwards de Ida’nın son 170 yılda bölgeyi vuran en güçlü kasırga olabileceğini belirtti.


Vali, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vali, COVID-19 vakalarıyla dolu olan hastaneleri tahliye etme gibi bir planları olmdığını kaydetti.

Eyalet genelinde yaklaşık 3 bin kişi virüs nedeniyle tedavi altında.

Bölge halkının önemli bir bölümü kasırganın etkili olacağı beklenen yerlerden başka bölgelere gitmek için yollara çıkmış, uzun araç kuyrukları kameralara yansımıştı.


Uzmanlar aşırı yağışlarla birlikte gelen kasırganın Louisiana eyaletinde kıyı bölgelerini bir metreye yakın su altında bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kıyı bölgelerde yaşayanlar için yetkililer tarafından tahliye emri yayınlanmıştı.


Bölgede kasırga nedeniyle beklenen elektrik kesintileri nedeniyle 500 federal acil müdahele görevlisi Texas ve Louisiana’ya konuşlandırıldı.

Louisiana’da 16 yıl önce bu hafta Katrina Kasırgası yıkıma neden olmuştu. 16 yıl önceki kasırgada 1800’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni petrol sıkıntısı baş gösterebilir

Kasırga nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol üretiminin yüzde 96’sının durduğu belirtiliyor. ABD'nin güney eyaletlerindeki petrol rafinerileri ve dağıtım şebekeleri, ülkenin doğu bölgesindeki en önemli akaryakıt tedarikçisi durumunda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ida Kasırgası Louisiana'da Etkisini Gösteriyor Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:25